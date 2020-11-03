Петр Чех: на 100 процентов готов помочь «Челси», если это будет необходимо

Бывший вратарь «Челси» Петр Чех, который завершил карьеру игрока в 2019 году, заявил, что готов снова выйти на поле, если возникнет такая необходимость. Напомним, голкипер был включён в заявку АПЛ на текущий сезон.

«Было бы профессиональной ошибкой, если бы я не соответствовал уровню Премьер-лиги, но мы здесь не так работаем. Я знаю, что на 100 процентов готов помочь, если это будет необходимо. Я в хорошей форме, и за два месяца тренировок я убедился, что не растерял своих качеств.

Кроме того, я год отдыхал, не играя в футбол. Это действительно придало мне сил, моё тело восстановилось после 20 лет игры на профессиональном уровне. Если обстоятельства приведут меня на поле, я готов", — приводит слова Чеха Goal со ссылкой на Telefoot.