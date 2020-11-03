«Мы ничего не скрываем и не работаем в стиле СССР». Пресс-атташе «Лацио» — о коронавирусе

Пресс-атташе «Лацио» Стефано Де Мартино отреагировал на претензии к клубу после новости о вспышке коронавируса в команде.



«Проблема, как всегда, одна и та же: на многих людей влияет то, что они прочитали или услышали на радио. Мы ничего не скрываем и не работаем с информацией в стиле СССР. Я помню, что мы не в церкви. Акции нашего клуба котируются на бирже, и мы должны соблюдать правила. Мы соблюдаем их всегда, и нам неинтересно, как поступают другие клубы.



Те, кто говорит об этой ситуации, просто не знают правил. Президент всегда требовал, чтобы всё соответствовало законам. Нет никакого «они обязаны рассказать нам». Мы не торопились из-за некоторых расхождений. Клуб хотел установить состояние игроков, но он не обязан уточнять имена, этого просто не требуется. Футболисты имеют права сообщать об этом в своих соцсетях. Мы уважаем требования общества, но я слышал абсурдные вещи», — цитирует Де Мартино Corriere dello Sport со ссылкой на Lazio Style Channel.

«Лацио» объявил о случаях коронавируса в команде. 4 ноября — матч с «Зенитом» в ЛЧ