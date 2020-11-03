Сборная Уэльса отложила пресс-конференцию из-за предполагаемого ареста Райана Гиггза

Пресс-служба сборной Уэльса отложила пресс-конференцию из-за ареста главного тренера Райана Гиггза по подозрению в нападении на девушку, сообщает Sky Sports. Наставник должен был присутствовать на мероприятии, чтобы объявить состав сборной на матчи с США, Ирландией и Финляндией.

По информации британских СМИ, Кейт Гревилл, подруга Гиггза, сама вызвала полицию, которая и арестовала главного тренера сборной Уэльса. Это не первый скандал, связанный с личной жизнью, в который попадает Райан Гиггз. В 2018 году стало известно, что валлиец изменял своей жене с супругой своего родного брата и с другими женщинами.



Гиггз выступал за «Манчестер Юнайтед» всю карьеру, с 1990 по 2014 год. В составе «МЮ» он 13 раз становился чемпионом Англии, четырежды выигрывал Кубок страны, дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.