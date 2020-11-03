Ролан Гусев назначен старшим тренером юношеской сборной России 2006 г. р.

Бывший игрок ЦСКА и тренер академии «армейцев» Ролан Гусев назначен старшим тренером юношеской сборной России 2006 года рождения.



«Горд возглавить юношескую сборную России. Благодарю за доверие руководство Российского футбольного союза. Со сборной России у меня связано невероятное количество тёплых воспоминаний. Достаточно вспомнить стыковой матч со сборной Уэльса, когда мы вышли на Евро-2004. Надеюсь, с командой 2006 года рождения у нас будет много ярких побед, но главное, чтобы работа со мной помогала прогрессировать ребятам. Последние два года я тренировал молодых футболистов в академии ЦСКА, этот опыт и знания буду использовать в сборной.



Уже 9 ноября мы проведём первый учебно-тренировочный сбор, познакомимся с игроками и начнём готовиться к будущим победам», — цитирует Гусева телеграм-канал РФС.



Ролан Гусев провёл 31 матч за сборную России. В составе ЦСКА трижды становился чемпионом России, 4 раза – обладателем Кубка России, дважды – Суперкубка России. В составе «армейцев» в сезоне-2004/2005 выиграл Кубок УЕФА.