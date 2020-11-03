«Манчестер Сити» готовит контракт для Лионеля Месси и предложит его аргентинцу в январе

«Манчестер Сити» готовится предложить контракт нападающему «Барселоны» Лионелю Месси, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на The Telegraph.

По информации источника, в январе 2021 года «горожане» сделают предложение аргентинцу. Капитан каталонцев сможет начать переговоры с клубами, так как у него останется шесть месяцев до истечения соглашения с «Барселоной».

Пользуясь неопределённостью, которая есть в каталонском клубе из-за отставки президента Хосепа Марии Бартомеу и его совета директоров, а также вступления в должность нового руководства, английский клуб хочет убедить Месси присоединиться к «Манчестер Сити».

Месси защищает цвета «Барселоны» с 2003 года. С сине-гранатовыми форвард завоевал 34 трофея. В минувшее трансферное окно Лео хотел покинуть клуб, однако позже решил остаться.