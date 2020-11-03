Ролан Гусев – о приглашении в сборную: ЦСКА предлагал остаться, но одобрил мою позицию

Новоиспечённый старший тренер юношеской сборной России 2006 года рождения Ролан Гусев поделился эмоциями от назначения на новую должность.



«Это приглашение от руководства РФС. Огромное им спасибо! Что касается целей, то они будут самыми высокими. В первую очередь ребята должны прогрессировать. И, конечно же, попадание на чемпионат Европы и победа в каждом матче. Будем выполнять задачи руководства.



Мы пообщались с руководством ЦСКА, они поняли мою позицию, одобрили её. Это определённые этапы тренерской карьеры. Конечно, мне предлагали и остаться, спросили про мою позицию. Мы очень хорошо и по-доброму пообщались. И Евгению Гинеру, и Роману Бабаеву говорю огромное спасибо! Именно они дали мне эту работу после футбольной карьеры. Большое спасибо и Олегу Корнаухову, всему тренерскому коллективу и мальчишкам, которые многое дали в понимании тренерской работы. Был счастлив с ними работать!» — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ролан Гусев назначен старшим тренером юношеской сборной России 2006 г. р.