Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Знамя» – «Сатурн». Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Широков объяснил, почему смотрит эфиры Соловьёва

Широков объяснил, почему смотрит эфиры Соловьёва
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист сборной России Роман Широков рассказал, чем ему интересны эфиры с участием телеведущего Владимира Соловьёва.

«В последнее время редко его смотрю. Чем нравилось? Во-первых, Соловьёв сам интересный. Понятно, что его сейчас министром пропаганды называют. Но у него гости очень интересные.

Что касается его конфликта с Уткиным, здесь я ни на чьей стороне. Я ещё тогда сказал, что оба, скорее всего, неправы. По большому счёту нет ситуаций, когда один был бы прав, а остальные неправы. Кроме моей, наверное, у меня один неправ. Здесь других вариантов нет», — сказал Широков в видео на канале журналиста Василия Конова в YouTube.

Широков повесил бутсы на гвоздь в 2016 году. В ходе своей карьеры экс-хавбек выступал за «Сатурн», «Рубин», «Химки», «Зенит», «Краснодар», «Спартак», ЦСКА и другие клубы. В сборную России вызывался с 2008 по 2016 год.

Широков рассказал, какое наказание для себя считает справедливым после избиения судьи
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020