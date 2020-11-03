Широков объяснил, почему смотрит эфиры Соловьёва

Бывший футболист сборной России Роман Широков рассказал, чем ему интересны эфиры с участием телеведущего Владимира Соловьёва.
«В последнее время редко его смотрю. Чем нравилось? Во-первых, Соловьёв сам интересный. Понятно, что его сейчас министром пропаганды называют. Но у него гости очень интересные.
Что касается его конфликта с Уткиным, здесь я ни на чьей стороне. Я ещё тогда сказал, что оба, скорее всего, неправы. По большому счёту нет ситуаций, когда один был бы прав, а остальные неправы. Кроме моей, наверное, у меня один неправ. Здесь других вариантов нет», — сказал Широков в видео на канале журналиста Василия Конова в YouTube.
Широков повесил бутсы на гвоздь в 2016 году. В ходе своей карьеры экс-хавбек выступал за «Сатурн», «Рубин», «Химки», «Зенит», «Краснодар», «Спартак», ЦСКА и другие клубы. В сборную России вызывался с 2008 по 2016 год.
- 3 ноября 2020
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