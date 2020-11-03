Матч ЦСКА и «Фейеноорда» в Лиге Европы обслужит израильская бригада арбитров

Матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Фейеноорда» с ЦСКА пройдёт 5 ноября. Начало — в 23:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров из Израиля, сообщает официальный сайт УЕФА.
Главный арбитр встречи — Рой Райншрайбер. Его ассистенты — Давид Элиас Битон и Двир Шимон. Резервный рефери — Лиран Лиани.
На групповом этапе «армейцы» также играют с австрийским «Вольфсбергом» и загребским «Динамо». Матч 1-го тура в еврокубковом турнире ЦСКА провёл с «Вольфсбергом» 22 октября. Встреча закончилась вничью со счётом 1:1. Во втором туре «армейцы» сыграли дома вничью с «Динамо» — 0:0.
В минувшем розыгрыше Лиги Европы красно-синие заняли четвёртое место в своей группе, набрав пять очков. В группе с «армейцами» были «Эспаньол», «Лудогорец» и «Ференцварош».
- 3 ноября 2020
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