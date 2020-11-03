Уткин отреагировал на предложение Черчесова отказаться от слова «усталость»

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал предложение главного тренера сборной России Станислава Черчесова отказаться от использования слова «усталость» в отношении футболистов.
«Ощущаю тут внутреннюю полемику, потому что на днях я говорил, что Дзюба, совершенно очевидно, вымотан. И вымотан он конкретно и безусловно тремя матчами за сборную, которые совершенно не обязательно было играть. В сборной у Дзюбы есть дублёры – и Соболев, и Комличенко, который мог бы там вполне оказаться. Можно было бы дать человеку отдохнуть. Сейчас «Зенит» вынужден осознать эту проблему, меняя Дзюбу в перерыве матча с «Боруссией», после чего он пропускает матч с «Химками», что логично. Но всё это для чего – сейчас он снова поедет в сборную, снова сыграет три матча и опять выйдет полумёртвый в Лиге чемпионов.
Не будем забывать, что одним из реально важных достижений тренерского штаба Черчесова на чемпионате мира было то, что в команде нашёлся Владимир Паников, который за несколько лет стал по-настоящему продвинутым специалистом в области физподготовки. Сборная уделила внимание физподготовке, которая подразумевает наличие слова «усталость» и то, что её можно отодвинуть за счёт качественной работы. И вот теперь оказывается, что слово «усталость» должно быть забыто. Ну естественно! Аукается-то это в клубах», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.
- 3 ноября 2020
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