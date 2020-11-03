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Вагнер Лав забил в чемпионском матче «Кайрата». Команда взяла титул впервые за 16 лет

Вагнер Лав забил в чемпионском матче «Кайрата». Команда взяла титул впервые за 16 лет
Футбол / Прочие турниры 0

«Кайрат» увеличил отрыв от «Астаны» в турнирной таблице до 17 очков и досрочно стал победителем казахстанской Премьер-лиги. В 17-м туре команда принимала «Ордабасы». Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Алма-Ате и завершилась со счётом 3:1.

Хозяева вышли вперёд на 36-й минуте матча усилиями нападающего Вагнера Лава, знакомого российским болельщикам по выступлению за ЦСКА. Впоследствии «Кайрат» удвоил преимущество, во втором тайме гости сократили отставание, однако хозяева забили вновь.

«Кайрат» стал чемпионом Казахстана впервые за 16 лет. В последний раз команда брала титул в 2004 году. В последние несколько сезонов победителем первенства становилась «Астана». При этом «Кайрату» в этот период покорялся Кубок страны.

Казахстан - Премьер-лига. 17-й тур
03 ноября 2020, вторник. 12:00 МСК
Кайрат
Алма-Ата
Окончен
3 : 1
Ордабасы
Шымкент
1:0 – 0'   2:0 – 0'   3:0 – 0'   3:1 – 0'
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