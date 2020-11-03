Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым обслужит матч Лиги Европы

Российский арбитр Сергей Карасёв обслужит матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Хоффенхайм» — «Слован Либерец». Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный арбитр — Владимир Москалёв.

Встреча «Хоффенхайм» — «Слован Либерец» намечена на 5 ноября, начало — в 23:00 мск. Матч пройдёт на стадионе «Вирсол Райн-Некар-Арена» в Зинсхайме.

Карасёв обслуживал матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» — «Динамо» в Саранске на стадионе «Мордовия Арена». Встреча завершилась со счётом 1:2. Судья назначил три пенальти, показал две красные карточки и девять жёлтых карточек.

«Хоффенхайм» занимает первое место в группе L Лиги Европы с 6 очками в активе. «Слован Либерец» (3) — на третьем месте.