Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым обслужит матч Лиги Европы
Российский арбитр Сергей Карасёв обслужит матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Хоффенхайм» — «Слован Либерец». Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный арбитр — Владимир Москалёв.
Встреча «Хоффенхайм» — «Слован Либерец» намечена на 5 ноября, начало — в 23:00 мск. Матч пройдёт на стадионе «Вирсол Райн-Некар-Арена» в Зинсхайме.
Карасёв обслуживал матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» — «Динамо» в Саранске на стадионе «Мордовия Арена». Встреча завершилась со счётом 1:2. Судья назначил три пенальти, показал две красные карточки и девять жёлтых карточек.
«Хоффенхайм» занимает первое место в группе L Лиги Европы с 6 очками в активе. «Слован Либерец» (3) — на третьем месте.
Арбитр Федотов: весь матч «Тамбов» — «Динамо» за Карасёва вытащил VAR
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