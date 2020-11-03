Адвокат избитого судьи отреагировал на слова Широкова о попытках связаться с пострадавшим

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова вместе с Артуром Рамазановым, прокомментировал высказывание бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, от которого пострадал его подзащитный.



«Дело направлено в прокуратуру города Москвы, а оттуда будет направлено в 105-й мировой судебный участок по статье о лёгких телесных повреждениях из хулиганских побуждений. Мы пытались добиться возбуждения дела по статье о покушении на убийство, но вразумительного ответа ни от Следственного комитета, ни от прокуратуры не получили.



Что касается высказываний Широкова, я не знаю, звонил ли он Никите. Мы просто не рекомендовали Данченкову общаться с Романом. В тот период Никита не брал звонки с незнакомых номеров. Широков сказал, что не все готовы отдавать много миллионов, как мы хотим? А никто ничего не хочет и ничего не предлагал. Мы даже гражданский иск ещё не подготовили. Высказывание было простое: если он хочет компенсаций, то должен обратиться через уважаемых людей», — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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