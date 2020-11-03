«Атлетико» включил Алексея Миранчука в состав «Локомотива» и перевёл фамилию Чёрного

Пресс-служба мадридского «Атлетико» допустила несколько ошибок, представляя на клубном сайте «Локомотив», с которым команде предстоит сыграть в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.



В составе «железнодорожников», опубликованном «матрасниками» в начале октября, оказались защитник Соломон Кверквелия, играющий в аренде за «Ротор», и полузащитник Алексей Миранчук, проданный в «Аталанту».



Больше всего досталось защитнику Артуру Чёрному – мадридцы представили его как хавбека, а также перевели его фамилию на испанский язык, в результате чего он числится как Arthur Negro.



Матч «Локомотив» — «Атлетико» состоится сегодня, 3 ноября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.

Симеоне – жук. Всегда хвалит наши клубы и не проигрывает. 7 матчей в России – 0 поражений А свой первый матч против сборной СССР он провёл ещё когда был игроком, извините, «Пизы».