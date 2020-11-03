«Лацио» сыграет с «Зенитом» без лучшего бомбардира Иммобиле и основного опорника Лукаса

«Лацио» не сможет рассчитывать на ряд ключевых футболистов в предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».
Как сообщает Corriere dello Sport, во встрече с сине-бело-голубыми «орлам» не помогут нападающий Чиро Иммобиле и полузащитник Лукас Лейва. Они приняли участие в последней тренировке команды перед вылетом, однако в Россию не отправились.
Уточняется, что не допустить Иммобиле и Лукаса до матча мог УЕФА. Вероятно, решение связано со вспышкой коронавируса в команде.
Иммобиле является лучшим бомбардиром «Лацио» в нынешнем сезоне. На счету 30-летнего форварда 4 гола в 6 матчах во всех турнирах. В свою очередь 33-летний Лукас – основной опорник римского коллектива.
Матч «Зенит» – «Лацио» состоится завтра, 4 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.
- 3 ноября 2020
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