«Лацио» сыграет с «Зенитом» без лучшего бомбардира Иммобиле и основного опорника Лукаса

«Лацио» не сможет рассчитывать на ряд ключевых футболистов в предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».



Как сообщает Corriere dello Sport, во встрече с сине-бело-голубыми «орлам» не помогут нападающий Чиро Иммобиле и полузащитник Лукас Лейва. Они приняли участие в последней тренировке команды перед вылетом, однако в Россию не отправились.



Уточняется, что не допустить Иммобиле и Лукаса до матча мог УЕФА. Вероятно, решение связано со вспышкой коронавируса в команде.



Иммобиле является лучшим бомбардиром «Лацио» в нынешнем сезоне. На счету 30-летнего форварда 4 гола в 6 матчах во всех турнирах. В свою очередь 33-летний Лукас – основной опорник римского коллектива.



Матч «Зенит» – «Лацио» состоится завтра, 4 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.

Азмун, Малком и ещё три футболиста «Зенита» пропустят матч с «Лацио»