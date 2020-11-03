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Алекс Крал вызван в сборную Чехии на матчи Лиги наций с Израилем и Словакией

Алекс Крал вызван в сборную Чехии на матчи Лиги наций с Израилем и Словакией
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал вызван в сборную Чехии на контрольный матч со сборной Германии (11 ноября), а также на встречи Лиги наций с Израилем (15 ноября) и Словакией (18 ноября), сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Чехии на официальном сайте.

Вратари: Ондржей Коларж («Славия»), Филип Нгуен («Слован» Либерец), Иржи Павленка («Вердер»), Томаш Вацлик («Севилья»).

Защитники: Якуб Брабец («Виктория Пльзень»), Томаш Холеш, Владимир Цоуфал, Давид Говорка (все — «Славия»), Ондржей Челустка («Спарта»), Томаш Калас («Бристоль Сити»), Алеш Матею («Брешия»), Филип Новак («Фенербахче»).

Полузащитники: Антонин Барак («Эллас Верона»), Владимир Дарида («Герта»), Давид Павелка, Боржек Дочкал (оба — «Спарта»), Якуб Янкто («Сампдория»), Ян Копиц («Виктория Пльзень»), Алекс Крал («Спартак»), Лукаш Масопуст («Славия»), Томаш Соучек («Вест Хэм Юнайтед»), Петр Шевчик («Славия»).

Нападающие: Михаэл Крменчик («Брюгге»), Зденек Ондрашек («Виктория Пльзень»), Томаш Пекгарт («Лас-Пальмас»), Матей Выдра («Бёрнли»).

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