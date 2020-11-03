В «Локомотиве» отреагировали на перевод «Атлетико» фамилии Чёрный на испанский

Пресс-служба «Локомотива» обратила внимание на то, что «Атлетико» перевёл фамилию защитника москвичей Артура Чёрного на испанский язык. На сайте «Атлетико» футболист был указан как Arthur Negro.

Помимо этого в составе «железнодорожников», опубликованном «матрасниками» в начале октября, оказались защитник Соломон Кверквелия, играющий в аренде за «Ротор», и полузащитник Алексей Миранчук, проданный в «Аталанту».

«Ребята, «Атлетико», пожалуйста, в следующий раз не пользуйтесь Google Translate», — написала пресс-служба «Локомотива», использовав улыбающийся смайл.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Локомотива».

Матч 3-го тура Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико» состоится сегодня, 3 ноября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.