«Локомотив» — «Атлетико»: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:55

Сегодня, 3 ноября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико». Встреча будет проходить в Москве на «РЖД Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Атлетико».

Обслужит встречу французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. В бригаду войдут ассистенты Хишам Закрани и Фредерик Акетт. Резервный рефери — Карим Абед.

«Локомотив» после двух туров занимает третье место в турнирной таблице своей группы. Москвичи набрали 1 очко, сыграв в 1-м туре вничью с «Ред Булл Зальцбург» (2:2). Во 2-м туре «Локо» уступил «Баварии» со счётом 1:2.

«Атлетико» находится на втором месте, набрав 3 очка. На старте турнира «матрасники» уступили «Баварии» (0:4), а затем со счётом 3:2 победили «Ред Булл Зальцбург».