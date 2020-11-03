«Шахтёр» — «Боруссия» М: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:55

Сегодня, 3 ноября, в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся донецкий «Шахтёр» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. Встреча будет проходить в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Шахтёр» — «Боруссия» М.

Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Сердаром Гёзюбююком. В бригаду войдут ассистенты Йост ван Зейлен и Йохан Балдер. Резервный рефери — Аллард Линхут.

«Шахтёр» возглавляет турнирную таблицу группы B. Украинский клуб в двух матчах набрал 4 очка. «Боруссия» занимает второе место, набрав 2 очка. В прошлом туре «Шахтёр» сыграл вничью с «Интером» (0:0), а «Боруссия» не удержала победу в матче с «Реалом» (2:2).