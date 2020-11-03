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«Локомотив» сделал промо к матчу с «Атлетико», обыграв испанский сериал «Бумажный дом»

«Локомотив» сделал промо к матчу с «Атлетико», обыграв испанский сериал «Бумажный дом»
Футбол / Лига чемпионов 0

Пресс-служба «Локомотива» представила проморолик к матчу 3-го тура Лиги чемпионов с «Атлетико», который состоится сегодня, 3 ноября. Авторы обыграли популярный испанский сериал «Бумажный дом».

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Локомотива».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Атлетико».

«Локомотив» после двух туров занимает третье место в турнирной таблице своей группы. Москвичи набрали 1 очко, сыграв в 1-м туре вничью с «Ред Булл Зальцбург» (2:2). Во 2-м туре «Локо» уступил «Баварии» со счётом 1:2.

«Атлетико» находится на втором месте, набрав 3 очка. На старте турнира «матрасники» уступили «Баварии» (0:4), а затем со счётом 3:2 победили «Ред Булл Зальцбург».

«Локомотив» — «Атлетико»: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:55
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