Ахмед Муса близок к переходу в «Галатасарай»

Бывший нападающий ЦСКА и «Лестер Cити» Ахмед Муса может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает Fotomac.



По информации источника, 27-летний нигерийский форвард заключил предварительное соглашение с «Галатасараем». Напомним, 26 октября «Аль-Наср» сообщил о расторжении контракта с Мусой. Сообщается, что нигерийский футболист потерял мотивацию из-за низкого уровня чемпионата.



Муса провёл за «Аль-Наср» 55 встреч во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 14 результативных передач.



Муса выступал за московский ЦСКА с 2012 по 2016 год, после чего перешёл в «Лестер Сити». За английский клуб нигерийский форвард провёл 33 матча, в которых забил 5 голов. В 2018 году «Лестер» продал Мусу в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Ахмед Муса официально покинул «Аль-Наср»