Ахмед Муса близок к переходу в «Галатасарай»
Бывший нападающий ЦСКА и «Лестер Cити» Ахмед Муса может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает Fotomac.
По информации источника, 27-летний нигерийский форвард заключил предварительное соглашение с «Галатасараем». Напомним, 26 октября «Аль-Наср» сообщил о расторжении контракта с Мусой. Сообщается, что нигерийский футболист потерял мотивацию из-за низкого уровня чемпионата.
Муса провёл за «Аль-Наср» 55 встреч во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 14 результативных передач.
Муса выступал за московский ЦСКА с 2012 по 2016 год, после чего перешёл в «Лестер Сити». За английский клуб нигерийский форвард провёл 33 матча, в которых забил 5 голов. В 2018 году «Лестер» продал Мусу в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.
Ахмед Муса официально покинул «Аль-Наср»
- 3 ноября 2020
-
19:08
-
18:58
-
18:40
-
18:38
-
18:23
-
18:21
-
18:08
-
17:54
-
17:52
-
17:36
-
17:36
-
17:25
-
17:22
-
16:58
-
16:57
-
16:24
-
16:15
-
16:08
-
16:01
-
15:57
-
15:57
-
15:54
-
15:54
-
15:23
-
15:15
-
14:49
-
14:45
-
14:45
-
14:20
-
14:15
-
14:00
-
13:42
-
13:27
-
13:26
-
13:21
Партнерский контент