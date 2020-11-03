«Реал» — «Интер»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 3 ноября, в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» будет принимать миланский «Интер». Встреча будет проходить на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Реал» — «Интер».

Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном. В бригаду войдут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Франк Шнедер.

«Реал» занимает последнее место в группе B, набрав всего одно очко в двух матчах. «Интер» располагается на третьем месте, набрав два очка. 3 ноября в группе B также сыграют «Шахтёр» и «Боруссия» Мёнхенгладбах. Этот матч начнётся в 20:55 мск.