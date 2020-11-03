Худяков: «Динамо» требует дисквалификации Тетрашвили? Требовать можно всё что угодно

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков отреагировал на слухи, согласно которым московское «Динамо» требует дисквалифицировать полузащитника Гурама Тетрашвили на семь матчей.

Тетрашвили в матче 13-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2) был удалён. На 57-й минуте Павел Карасёв ударил Себастьяна Шиманьского по ногам в центре поля. Тетрашвили после этого фола подошёл к Шиманьскому и со словами «Ну что ты так орёшь?» наступил игроку «Динамо» на ногу. Арбитр Сергей Карасёв после использования VAR показал защитнику красную карточку.

«Динамо» требует семь матчей дисквалификации Тетрашвили? Пусть всё решает КДК. Требовать можно всё что угодно, решение всё равно принимать будет комитет. Что касается нашего внутреннего разбора этой ситуации, то мы ещё решаем, как наказать игрока», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.