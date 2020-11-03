Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Реал» — «Интер». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сергей Карасёв: коронавирус — неприятная штука

Сергей Карасёв: коронавирус — неприятная штука
Футбол / РПЛ 0

Футбольный арбитр Сергей Карасёв рассказал о перенесённой коронавирусной инфекции.

«Конечно, всем хочу пожелать здоровья. Коронавирус — неприятная штука, но протекало всё в принципе нормально для здорового организма. К сожалению, я выбыл из тренировочного процесса и не тренировался 10-12 дней. Последние дни я здоров, всё было нормально, и в матче «Тамбов» — «Динамо» я был удовлетворён своим состоянием.

Чувствовал себя великолепно, к сожалению, некоторые моменты не смог увидеть сам, на помощь пришёл VAR в лице Игоря Панина. Бывает, что за один тайм накопится столько моментов, сколько не бывает в пяти матчах. Надеюсь, в следующих играх спорных эпизодов будет меньше», — приводит слова Карасёва «Матч ТВ».

Арбитр Сергей Карасёв заразился коронавирусом
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020