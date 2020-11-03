Сергей Карасёв: коронавирус — неприятная штука
Футбольный арбитр Сергей Карасёв рассказал о перенесённой коронавирусной инфекции.
«Конечно, всем хочу пожелать здоровья. Коронавирус — неприятная штука, но протекало всё в принципе нормально для здорового организма. К сожалению, я выбыл из тренировочного процесса и не тренировался 10-12 дней. Последние дни я здоров, всё было нормально, и в матче «Тамбов» — «Динамо» я был удовлетворён своим состоянием.
Чувствовал себя великолепно, к сожалению, некоторые моменты не смог увидеть сам, на помощь пришёл VAR в лице Игоря Панина. Бывает, что за один тайм накопится столько моментов, сколько не бывает в пяти матчах. Надеюсь, в следующих играх спорных эпизодов будет меньше», — приводит слова Карасёва «Матч ТВ».
Арбитр Сергей Карасёв заразился коронавирусом
- 3 ноября 2020
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