Матч 14-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар» обслужит Москалёв

Российский футбольный союз опубликовал имена судей, которые будут работать на матчах 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Сочи» — «Уфа»: судья — Николай Волошин; ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Денис Березнов; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Эдуард Малый.



«Урал» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Роман Усачёв, Александр Богданов; резервный судья — Игорь Низовцев; VAR — Игорь Панин; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Сергей Зуев.



«Арсенал» Т — «Ротор»: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Рустам Мухтаров; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Алексей Лунёв; инспектор — Игорь Синер.



«Тамбов» — «Ахмат»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Владимир Миневич; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Александр Гончар.



«Химки» — «Рубин»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Роман Милюченко; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Артём Любимов; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Владимир Овчинников.



ЦСКА — «Ростов»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Андрей Болотенков; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Егор Болховитин; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.



«Зенит» — «Краснодар»: судья — Владимир Москалёв; ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Адлан Хатуев; резервный судья — Артур Фёдоров; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Геннадий Куличенков.



«Динамо» — «Локомотив»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Лаша Верулидзе; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Александр Колобаев.