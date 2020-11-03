Градский: пусть сборная Черчесова сыграет с молодёжкой, и я посмотрю, чем это закончится

Художественный руководитель театра «Градский Холл», болельщик «Спартака» Александр Градский предложил сборной России под руководством Станислава Черчесова провести встречу с молодёжной национальной командой.

«Хочу господину Черчесову сделать предложение — пусть сыграет с командой до 21 года. И я посмотрю, чем дело закончится. Пусть он выставит своих шестерых футболистов, которые нигде не играют и вообще ничем себя не проявили. Пусть Черчесов поставит этот состав, который выходил против Венгрии, Турции, а там выйдет команда мало кому известного парня (Галактионова), и я посмотрю, чем это закончится», — сказал Градский в интервью на канале Геннадия Орлова в YouTube.

Сборная России возглавляет турнирную таблицу группы Лиги наций после четырёх матчей. Российская сборная набрала 8 очков. Второе место занимает сборная Венгрии, набравшая 7 очков. Сборная Турции (3) находится на третьем месте, замыкает турнирную таблицу Сербия (2).