«Шахтёр» — «Боруссия» М: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы команд на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Боруссия» Мёнхенгладбах. Встреча будет проходить в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Шахтёр» — «Боруссия» М.
«Шахтёр»: Трубин, Додо, Хочолава, Бондарь, Корниенко, Маркос Антонио, Тете, Марлос, Майкон, Соломон, Тайсон.
«Боруссия» М: Зоммер, Крамер, Тюрам, Штиндль, Плеа, Лайнер, Й. Хофманн, Бенсебаини, Гинтер, Эльведи, Нойхаус.
Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Сердаром Гёзюбююком. В бригаду войдут ассистенты Йост ван Зейлен и Йохан Балдер. Резервный рефери — Аллард Линхут.
«Шахтёр» возглавляет турнирную таблицу группы B. Украинский клуб в двух матчах набрал четыре очка. «Боруссия» занимает второе место, набрав два очка. В прошлом туре «Шахтёр» сыграл вничью с «Интером» (0:0), а «Боруссия» не удержала победу в матче с «Реалом» (2:2).
- 3 ноября 2020
-
20:35
-
20:22
-
20:12
-
20:03
-
20:00
-
19:55
-
19:50
-
19:41
-
19:36
-
19:27
-
19:08
-
18:58
-
18:40
-
18:38
-
18:23
-
18:21
-
18:08
-
17:54
-
17:52
-
17:36
-
17:36
-
17:25
-
17:22
-
16:58
-
16:57
-
16:24
-
16:15
-
16:08
-
16:01
-
15:57
-
15:57
-
15:54
-
15:54
-
15:23
-
15:15