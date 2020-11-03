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«Аталанта» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

«Аталанта» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 3 ноября, в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Аталанта» принимает «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Аталанта» — «Ливерпуль».

Обслужит встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом. В бригаду войдут ассистенты Октывян Шовре и Себастьян Георге. Резервный рефери — Себастьян Колтеску.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу группы D, в двух турах набрав шесть очков. «Аталанта» занимает второе место, клуб из Бергамо набрал четыре очка. В параллельном матче встретятся «Мидтьюллан» и «Аякс». Эта встреча также начнётся в 23:00 мск.

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