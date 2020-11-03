«Аталанта» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Сегодня, 3 ноября, в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Аталанта» принимает «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Аталанта» — «Ливерпуль».
Обслужит встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом. В бригаду войдут ассистенты Октывян Шовре и Себастьян Георге. Резервный рефери — Себастьян Колтеску.
«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу группы D, в двух турах набрав шесть очков. «Аталанта» занимает второе место, клуб из Бергамо набрал четыре очка. В параллельном матче встретятся «Мидтьюллан» и «Аякс». Эта встреча также начнётся в 23:00 мск.
- 3 ноября 2020
-
20:35
-
20:22
-
20:12
-
20:03
-
20:00
-
19:55
-
19:50
-
19:41
-
19:36
-
19:27
-
19:08
-
18:58
-
18:40
-
18:38
-
18:23
-
18:21
-
18:08
-
17:54
-
17:52
-
17:36
-
17:36
-
17:25
-
17:22
-
16:58
-
16:57
-
16:24
-
16:15
-
16:08
-
16:01
-
15:57
-
15:57
-
15:54
-
15:54
-
15:23
-
15:15
Партнерский контент