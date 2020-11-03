«Спартак» требует у «Фламенго» € 6 млн за Педро Рошу
«Фламенго» ведёт переговоры со «Спартаком» о выкупе прав на нападающего Педро Рошу, сообщает Esporte News Mundo.
По информации источника, московский клуб требует за 26-летнего футболиста € 6 млн. В Бразилии сомневаются, что Роша стоит таких денег.
Нападающий перешёл в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году. Клуб заплатил за игрока € 12 млн. За красно-белых форвард провёл всего 19 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. С начала 2020 года Роша выступает за «Фламенго» на правах аренды. Последний раз Роша появлялся на поле 5 сентября и пропустил 15 матчей.
«Фламенго» набрал 35 очков в 19 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии. Лидером соревнований является «Интернасьонал» (35).
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