Агент Гайча: Адольфо очень силён духом, знает, что его время в ЦСКА ещё придёт

Матиас Фавано, агент форварда ЦСКА Адольфо Гайча, заявил, что его клиент не переживает из-за отсутствия забитых мячей за московский клуб.

«Не давит ли статистика? Он с малых лет уже привык к такому давлению, научился со всем этим справляться. Аргентинский футбол также очень соревновательный, там тоже уделяется много внимания цифрам. Но, повторюсь, Гайч с детства находился под таким грузом ответственности, тем более в национальной команде своего возраста. Это логично. Когда нападающий забивает первый гол, к нему приходит уверенность. Потом поражать ворота становится уже проще, поэтому футболист и раскрывается в полной мере.

Гайч очень силен духом, у него никогда не было проблем в плане психологии. Команда на ходу, показывает хороший и качественный футбол. Адольфо спокоен, так как знает, что его время ещё придет. Он полон сил закрепиться в команде и стать футболистом стартового состава», — цитирует агента «Матч ТВ».