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Экс-голкипер «Рубина» перешёл в «Акрон»

Экс-голкипер «Рубина» перешёл в «Акрон»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

«Акрон» на официальном сайте объявил о переходе голкипера Юрия Нестеренко.

29-летний вратарь уже присоединился к команде и готовится к матчу ФНЛ с «Крыльями Советов». Нестеренко будет выступать за «Акрон» под 79-м игровым номером.

«Дозаявка Юрия стала возможной из-за травм двух вратарей — Сергея Волкова и Никиты Гойло, которые на продолжительное время выбыли из строя. Сегодня комитет РФС по статусу игроков удовлетворил заявление ФК «Акрон» о регистрации Нестеренко вне регистрационного периода, учитывая все обстоятельства», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Нестеренко находился в системе «Рубина» семь лет, а весной 2018 года перешёл в «Енисей». В прошлом сезоне выступал за волгоградский «Ротор».

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