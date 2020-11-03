«Локомотив» — «Атлетико»: Миранчук с пенальти сравнял счёт

В эти минуты в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Локомотив» принимает «Атлетико».
Гости вышли вперёд на 17-й минуте встречи. После навеса в штрафную Хосе Мария Хименес точно пробил в нижний угол головой. Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме дотянулся до мяча, но спасти команду не смог. На 23-й минуте хозяева сравняли счёт, реализовав пенальти. 11-метровый удар точно исполнил Антон Миранчук. Пенальти был назначен после просмотра видеоповтора за игру рукой в штрафной «Атлетико».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Атлетико».
«Локомотив» после двух туров занимает третье место в турнирной таблице своей группы. Москвичи набрали одно очко, сыграв в первом туре вничью с «Ред Булл Зальцбург» (2:2). Во втором туре «Локо» уступил «Баварии» со счётом 1:2.
«Атлетико» (3) — на втором месте. На старте турнира «матрасники» проиграли «Баварии» (0:4), а затем со счётом 3:2 обыграли «Ред Булл Зальцбург».
- 3 ноября 2020
-
22:06
-
21:57
-
21:49
-
21:49
-
21:39
-
21:25
-
21:22
-
21:16
-
21:13
-
21:10
-
20:57
-
20:50
-
20:35
-
20:22
-
20:12
-
20:03
-
20:00
-
19:55
-
19:50
-
19:41
-
19:36
-
19:27
-
19:08
-
18:58
-
18:40
-
18:38
-
18:23
-
18:21
-
18:08
-
17:54
-
17:52
-
17:36
-
17:36
-
17:25
-
17:22