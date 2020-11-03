«Локомотив» — «Атлетико»: Миранчук с пенальти сравнял счёт

В эти минуты в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Локомотив» принимает «Атлетико».

Гости вышли вперёд на 17-й минуте встречи. После навеса в штрафную Хосе Мария Хименес точно пробил в нижний угол головой. Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме дотянулся до мяча, но спасти команду не смог. На 23-й минуте хозяева сравняли счёт, реализовав пенальти. 11-метровый удар точно исполнил Антон Миранчук. Пенальти был назначен после просмотра видеоповтора за игру рукой в штрафной «Атлетико».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Атлетико».

«Локомотив» после двух туров занимает третье место в турнирной таблице своей группы. Москвичи набрали одно очко, сыграв в первом туре вничью с «Ред Булл Зальцбург» (2:2). Во втором туре «Локо» уступил «Баварии» со счётом 1:2.

«Атлетико» (3) — на втором месте. На старте турнира «матрасники» проиграли «Баварии» (0:4), а затем со счётом 3:2 обыграли «Ред Булл Зальцбург».