Форвард сборной Испании заразился коронавирусом

Нападающий «Лидс Юнайтед» и сборной Испании Родриго Морено заразился коронавирусом.



«Всем привет. К сожалению, результат моего теста на коронавирус оказался положительным после того, как я контактировал с инфицированным родственником, но не знал об этом. Отправлюсь на карантин и пропущу матч с „Кристал Пэлас“. Мы с моей семьёй чувствуем себя хорошо и с оптимизмом смотрим на ситуацию. Буду поддерживать сборную и „Лидс“ из дома и в скором времени вернусь на поле. Спасибо всем, кто меня поддержал», — написал Морено на своей странице в «Инстаграме».

Морено перешёл в «Лидс Юнайтед» из «Валенсии» летом 2020 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 6 матчах английской Премьер-лиги и забил 1 гол.