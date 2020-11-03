Милинкович-Савич: «Лацио» хочет взять три очка в матче с «Зенитом» и привезти победу домой
Полузащитник римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с петербургским «Зенитом».
«Мы проанализировали матчи „Зенита“ и подготовились. Постараемся подойти к этой встрече в наилучшей форме и выложиться на поле. У нас было мало времени на подготовку к матчу, но мы хотим взять три очка и привезти победу домой», — приводит слова Милинкович-Савича Lazio News.
Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Лацио» состоится завтра, 4 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 20:55 мск. «Лацио» набрал 4 очка в 2 матчах и занимает первое место в турнирной таблице группы F. «Зенит» (0) — на четвёртом месте.
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