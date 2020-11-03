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Пирло: поражение от «Барселоны» помогло нам осознать, в чём «Ювентусу» надо прибавить

Пирло: поражение от «Барселоны» помогло нам осознать, в чём «Ювентусу» надо прибавить
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «Ференцварошом». Встреча 3-го тура группового этапа состоится завтра, 4 ноября, в Будапеште.

«Будапешт — великолепный город. Я бывал здесь и раньше, у меня много воспоминаний. Мы здесь для того, чтобы играть в футбол и побеждать. Поражение от «Барселоны» помогло нам осознать, в чём нужно прибавлять.

Нам надо быть более нацеленными на результат, нужно организовать игру на правильном уровне. Наверное, ранняя встреча с «Барсой» нам помогла. Теперь мы будем в более оптимальной форме, когда проведём ответный матч», — цитирует Пирло Football Italia.

«Барселона» набрала шесть очков, «Ювентус» — три, «Ференцварош» и «Динамо» Киев — по одному.

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