Алексей Миранчук — в запасе «Аталанты» на матч Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

Стали известны стартовые составы «Аталанты» и «Ливерпуля» на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук начнёт встречу на скамейке запасных.



«Аталанта»: Спортьелло, Толои, Паломино, Муриэль, Гомес, Фройлер, Джимсити, Мохика, Хатебур, Пашалич, Сапата.



«Ливерпуль»: Алисон, Гомес, Хендерсон, Робертсон, Уильямс, Александер-Арнольд, Джонс, Жота, Вейналдум, Мане, Салах.