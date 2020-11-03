Алексей Миранчук — в запасе «Аталанты» на матч Лиги чемпионов с «Ливерпулем»
Стали известны стартовые составы «Аталанты» и «Ливерпуля» на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук начнёт встречу на скамейке запасных.
«Аталанта»: Спортьелло, Толои, Паломино, Муриэль, Гомес, Фройлер, Джимсити, Мохика, Хатебур, Пашалич, Сапата.
«Ливерпуль»: Алисон, Гомес, Хендерсон, Робертсон, Уильямс, Александер-Арнольд, Джонс, Жота, Вейналдум, Мане, Салах.
- 3 ноября 2020
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