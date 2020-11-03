«Реал» — «Интер»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Интера» на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча будет проходить на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Реал» — «Интер».
«Реал»: Куртуа, Васкес, Рамос, Варан, Менди, Кроос, Каземиро, Вальверде, Асенсио, Бензема, Азар.
«Интер»: Ханданович, Бастони, де Врей, Д'Амброзио, Янг, Видаль, Брозович, Барелла, Хакими, Перишич, Мартинес.
Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном. В бригаду войдут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Франк Шнедер.
«Реал» занимает последнее место в группе B, набрав одно очко в двух матчах. «Интер» занимает третье место, набрав два очка.
- 3 ноября 2020
-
22:06
-
21:57
-
21:49
-
21:49
-
21:39
-
21:25
-
21:22
-
21:16
-
21:13
-
21:10
-
20:57
-
20:50
-
20:35
-
20:22
-
20:12
-
20:03
-
20:00
-
19:55
-
19:50
-
19:41
-
19:36
-
19:27
-
19:08
-
18:58
-
18:40
-
18:38
-
18:23
-
18:21
-
18:08
-
17:54
-
17:52
-
17:36
-
17:36
-
17:25
-
17:22