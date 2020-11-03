«Реал» — «Интер»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Интера» на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча будет проходить на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Реал» — «Интер».



«Реал»: Куртуа, Васкес, Рамос, Варан, Менди, Кроос, Каземиро, Вальверде, Асенсио, Бензема, Азар.



«Интер»: Ханданович, Бастони, де Врей, Д'Амброзио, Янг, Видаль, Брозович, Барелла, Хакими, Перишич, Мартинес.

Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном. В бригаду войдут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Франк Шнедер.

«Реал» занимает последнее место в группе B, набрав одно очко в двух матчах. «Интер» занимает третье место, набрав два очка.