Мурад Мусаев: «Севилья» — одна из моих любимых команд в Европе

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Севильей».



«Севилья» — одна из лучших команд Европы прошедшего сезона как в плане результата, так и в плане качества игры. Для нас это большой опыт — сыграть с таким соперником. Ожидаем тяжелый и энергозатратный матч.



Кабелла не прилетел на матч. Марков с нами. Он уже несколько дней тренируется в общей группе. Вандерсон и Классон прилетели, но ещё не готовы в полной мере быть игроками основного состава.



В 2000-х «Севилья» также была сильна. Выигрывала еврокубки. Не вспомню, какой у них акцент был тогда. Сейчас «Севилья» — одна из моих любимых команд в Европе. Больше всех переживал за них в Лиге Европы. Этой команде всегда была свойственна яркая атакующая игра. Помню, так было, когда за команду выступал Александр Кержаков. На игру этой команды уже на протяжении многих лет приятно смотреть", — приводит слова Мусаева сайт телеканала «Матч ТВ».