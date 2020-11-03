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Мурад Мусаев: «Севилья» — одна из моих любимых команд в Европе

Мурад Мусаев: «Севилья» — одна из моих любимых команд в Европе
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Севильей».

«Севилья» — одна из лучших команд Европы прошедшего сезона как в плане результата, так и в плане качества игры. Для нас это большой опыт — сыграть с таким соперником. Ожидаем тяжелый и энергозатратный матч.

Кабелла не прилетел на матч. Марков с нами. Он уже несколько дней тренируется в общей группе. Вандерсон и Классон прилетели, но ещё не готовы в полной мере быть игроками основного состава.

В 2000-х «Севилья» также была сильна. Выигрывала еврокубки. Не вспомню, какой у них акцент был тогда. Сейчас «Севилья» — одна из моих любимых команд в Европе. Больше всех переживал за них в Лиге Европы. Этой команде всегда была свойственна яркая атакующая игра. Помню, так было, когда за команду выступал Александр Кержаков. На игру этой команды уже на протяжении многих лет приятно смотреть", — приводит слова Мусаева сайт телеканала «Матч ТВ».

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