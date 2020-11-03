Мурад Мусаев: «Севилья» — одна из моих любимых команд в Европе

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Севильей».
«Севилья» — одна из лучших команд Европы прошедшего сезона как в плане результата, так и в плане качества игры. Для нас это большой опыт — сыграть с таким соперником. Ожидаем тяжелый и энергозатратный матч.
Кабелла не прилетел на матч. Марков с нами. Он уже несколько дней тренируется в общей группе. Вандерсон и Классон прилетели, но ещё не готовы в полной мере быть игроками основного состава.
В 2000-х «Севилья» также была сильна. Выигрывала еврокубки. Не вспомню, какой у них акцент был тогда. Сейчас «Севилья» — одна из моих любимых команд в Европе. Больше всех переживал за них в Лиге Европы. Этой команде всегда была свойственна яркая атакующая игра. Помню, так было, когда за команду выступал Александр Кержаков. На игру этой команды уже на протяжении многих лет приятно смотреть", — приводит слова Мусаева сайт телеканала «Матч ТВ».
- 3 ноября 2020
-
23:39
-
23:31
-
23:30
-
23:22
-
23:20
-
23:18
-
23:05
-
23:02
-
22:48
-
22:44
-
22:24
-
22:06
-
21:57
-
21:49
-
21:49
-
21:39
-
21:25
-
21:22
-
21:16
-
21:13
-
21:10
-
20:57
-
20:50
-
20:35
-
20:22
-
20:12
-
20:03
-
20:00
-
19:55
-
19:50
-
19:41
-
19:36
-
19:27
-
19:08
-
18:58