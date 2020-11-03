Созин: не надо кричать, что наш футбол на дне. «Локомотив» сегодня доказал, что это не так

Футбольный эксперт член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о результате матча 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА «Локомотив» — «Атлетико». Встреча закончилась со счётом 1:1.

«Понятно, что в Лигу чемпионов не выйти, но продолжить выступления в Лиге Европы «Локомотив» может. Сегодня сыграли достойно с «Атлетико», добились приемлемого результата, теперь надо так же достойно сыграть с австрийцами. Уверен, что и «Краснодар» может занять третье место в своей группе. Только нужно, чтобы поправились все травмированные игроки. Так что не надо кричать, что у нас всё плохо и наш футбол на дне. «Локомотив» доказал сегодня, что это он так», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.