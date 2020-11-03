Мещеряков: те, кто свистел Смолову, пусть выйдут и покажут, как надо играть

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетико» (1:1) прокомментировал игру футболистов московского клуба.
«Мурило и Райкович? А у вас есть к ним претензии сегодня? У меня нет. Мурило с молодостью смотрится отлично, Райкович последние два матча показывает, что скептицизм был зря.
Смолов играет, приносит пользу. И ещё принесёт пользу. Не хочу говорить про болельщиков, которые его освистывали. Болельщики поддерживают команду. Те, кто свистели игроку, пусть выйдут и покажут, как надо играть.
У Крыховяка нет никаких конфликтов. Атмосфера в команде хорошая. Молодёжь растёт, Крыховяк отдаёт всего себя. Просто, когда он играл с Барой вместе, было лучше, а здесь один из основных опорников травму получил», — передаёт слова Мещерякова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 3 ноября 2020
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