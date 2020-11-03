Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Реал» — «Интер». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мещеряков: те, кто свистел Смолову, пусть выйдут и покажут, как надо играть

Мещеряков: те, кто свистел Смолову, пусть выйдут и покажут, как надо играть
Футбол / Лига чемпионов 0

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетико» (1:1) прокомментировал игру футболистов московского клуба.

«Мурило и Райкович? А у вас есть к ним претензии сегодня? У меня нет. Мурило с молодостью смотрится отлично, Райкович последние два матча показывает, что скептицизм был зря.

Смолов играет, приносит пользу. И ещё принесёт пользу. Не хочу говорить про болельщиков, которые его освистывали. Болельщики поддерживают команду. Те, кто свистели игроку, пусть выйдут и покажут, как надо играть.

У Крыховяка нет никаких конфликтов. Атмосфера в команде хорошая. Молодёжь растёт, Крыховяк отдаёт всего себя. Просто, когда он играл с Барой вместе, было лучше, а здесь один из основных опорников травму получил», — передаёт слова Мещерякова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Мещеряков: «Локомотиву» в чём-то повезло, у «Атлетико» мощная команда
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020