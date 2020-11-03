Актёр Баринов: игра «Локомотива» не достойна ничьей. «Атлетико» был где-то в стратосфере

Актёр Валерий Баринов прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Локомотив» — «Атлетико» (1:1).
«Достойный результат, но игра этого результата не достойна. «Локомотиву» повезло. «Атлетико» был не тот, что в прошлый раз, но раскачивали они наш «автобус» довольно сильно. Надо отметить Гильерме, он спас несколько раз. Думаю, сегодня он был номер один в нашей команде.
Отмечу ещё игру Антона Миранчука — в первом тайме он успевал и туда, и сюда. Но его правильно заменили, он устал и стал ошибаться. Надо смотреть на табло и на таблицу. Думаю, теперь мы будем на третьем месте, и совершенно законно. Игра не очень красивая с нашей стороны. Вы видели, как «Атлетико» передавал мяч, это просто другой футбол. Космоса, конечно, не было, но где-то в стратосфере они были.
Что касается перспектив «Локомотива», из группы выход может быть только в другую сторону. Если выйдем в Лигу Европы, это будет большое достижение. Можно сказать, отскочили, но можно сказать, что и отстояли. Я бы сказал, отбились. Игроки бились, и это приятно. Положительный результат может вдохновить их на дальнейшую борьбу», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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