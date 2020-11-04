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Главный тренер «Шахтёра»: 0:6 в матче с «Боруссией» М — это унижение для нас

Главный тренер «Шахтёра»: 0:6 в матче с «Боруссией» М — это унижение для нас
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер донецкого «Шахтёра» Луиш Каштру прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией» М (0:6).

«Мы не существовали как команда. Провели ужасную, очень слабую игру. Не смогли прессинговать, контролировать глубину. Первый тайм показывает, кем мы были в этом матче. Ноль фолов. В атаке команда не создавала никаких проблем сопернику. Нас не удивило, как играла «Боруссия», нас удивило то, как мы себя показали. Ужасный вечер, но он не последний такой в жизни. Жизнь состоит из таких и хороших моментов. Команда, которая две недели назад добилась фантастического результата в Мадриде, сейчас не может пройти через соперника и создать ему какие-либо сложности. На нас плохо повлиял первый гол. К 17-й минуте мы уже проигрывали 0:2, это опустило команду ниже плинтуса. Мы не смогли среагировать.

Мы люди, у нас есть такая хрупкость, есть право на ошибку. Иногда мы думаем, что что-то плохое происходит только с другими, но мы ошибаемся. Такой результат – это унижение для нас. Мы потеряли 3 очка, но будем продолжать бороться до последней секунды и постараемся прибавить», — приводит слова Каштру ua.tribuna.com.

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