Губерниев: очень достойный результат, но игры как таковой мало у «Локомотива»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о матче 3-го тура Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико». Встреча, проходившая в Москве на «РЖД Арене», закончилась со счётом 1:1.

«Итак, 1-1! В отличии от «Баварии» «Атлетико» сегодня дурака не валял. Вспомните, пару лет назад «Атлетико» громил «Локо»! Наши стали прагматичнее и организованнее с тех пор. Испанцы стали хуже в организации атак, пытались напрягать тылы хозяев, но москвичи умело отбивались. Очень достойный результат, но игры как таковой мало у «Локомотива»!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

«Локомотив» после трёх туров занимает третье место в турнирной таблице своей группы. Москвичи набрали два очка. «Атлетико» находится на втором месте, набрав четыре очка.