Губерниев: очень достойный результат, но игры как таковой мало у «Локомотива»
Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о матче 3-го тура Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико». Встреча, проходившая в Москве на «РЖД Арене», закончилась со счётом 1:1.
«Итак, 1-1! В отличии от «Баварии» «Атлетико» сегодня дурака не валял. Вспомните, пару лет назад «Атлетико» громил «Локо»! Наши стали прагматичнее и организованнее с тех пор. Испанцы стали хуже в организации атак, пытались напрягать тылы хозяев, но москвичи умело отбивались. Очень достойный результат, но игры как таковой мало у «Локомотива»!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
«Локомотив» после трёх туров занимает третье место в турнирной таблице своей группы. Москвичи набрали два очка. «Атлетико» находится на втором месте, набрав четыре очка.
Гол Миранчука с пенальти помог «Локомотиву» уйти от поражения в матче с «Атлетико»
- 4 ноября 2020
-
01:03
-
00:57
-
00:55
-
00:52
-
00:49
-
00:24
-
00:23
-
00:14
-
00:06
- 3 ноября 2020
-
23:52
-
23:51
-
23:39
-
23:31
-
23:30
-
23:22
-
23:20
-
23:18
-
23:05
-
23:02
-
22:48
-
22:44
-
22:24
-
22:06
-
21:57
-
21:49
-
21:49
-
21:39
-
21:25
-
21:22
-
21:16
-
21:13
-
21:10
-
20:57
-
20:50
-
20:35
Партнерский контент