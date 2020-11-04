«Реал» вырвал победу в матче Лиги чемпионов с «Интером»

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» принимал миланский «Интер». Встреча прошла на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде (Испания) и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.



На 25-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Реала» Карим Бензема. На 33-й минуте защитник Серхио Рамос упрочил преимущество мадридской команды. Через 2 минуты форвард «Интера» Лаутаро Мартинес сократил отставание гостей в счёте. Во втором тайме, на 68-й минуте, полузащитник миланской команды Иван Перишич сравнял счёт. На 80-й минуте нападающий Родриго вновь вывел «Реал» вперёд в счёте.



«Реал» набрал 4 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице группы В. «Интер» (2) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе В являются «Боруссия» М (5) и «Шахтёр» (4).