«Бавария» разгромила «Ред Булл Зальцбург», забив четыре мяча за 15 минут

«Бавария» одержала третью победу подряд в Лиге чемпионов. В матче 3-го тура группового этапа мюнхенцы в гостях победили «Ред Булл Зальцбург». Встреча, проходившая на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге, закончилась со счётом 6:2.
Уже на 4-й минуте Мергим Бериша вывел хозяев вперёд. Но в середине первого тайма гости заработали пенальти, который реализовал Роберт Левандовски. Перед самым перерывом Томас Мюллер заставил ошибиться Расмуса Кристенсена. Форвард «Баварии» с острого угла пробил прямо в голову защитнику соперника, от которой мяч и влетел в ворота.
В середине второго тайма Масая Окугава сравнял счёт, но концовка осталась за «Баварией». На 79-й минуте Жером Боатенг после углового точно пробил головой. Далее Лерой Зане классно разобрался в чужой штрафной с опекуном и пробил в дальнюю девятку. Ещё один мяч в концовке забил Левандовски, оформивший дубль, а точку в матче поставил Лукас Эрнандес.
«Бавария» набрала девять очков и упрочила лидерство в группе А. Второе место занимает «Атлетико» (4), третье — «Локомотив» (2). Замыкает турнирную таблицу «Ред Булл Зальцбург» (1).
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