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«Порту» разгромил «Марсель», Пайет не реализовал пенальти

«Порту» разгромил «Марсель», Пайет не реализовал пенальти
Футбол / Лига чемпионов 0

В Порту на стадионе «Драгау» завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Порту» разгромил «Марсель» со счётом 3:0.

Уже на 4-й минуте Мусса Марега открыл счёт. На 10-й минуте французы могли отыграться, но Димитри Пайет не смог забить с 11-метровой отметки. В середине первого тайма Сержиу Оливейра удвоил преимущество хозяев, реализовав пенальти. А точку в этом матче поставил 69-й минуте Луис Диас. Сократить отставание в счёте «Марсель» так и не сумел. Французский клуб в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов ещё не забил ни одного мяча.

«Порту» набрал шесть очков, португальцы занимают второе место в турнирной таблице группы C. Лидирует в группе «Манчестер Сити», набравший девять очков. «Олимпиакос» (3) располагается на третьем месте, а «Марсель» (0) — на четвёртом.

Лига чемпионов. Группа A. 3-й тур
03 ноября 2020, вторник. 23:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
2 : 6
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Бериша – 4'   1:1 Левандовски – 21' (пен)   1:2 Кристенсен – 44' (автогол)   2:2 Окугава – 66'   2:3 Боатенг – 79'   2:4 Зане – 83'   2:5 Левандовски – 88'   2:6 Эрнандес – 90+2'
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