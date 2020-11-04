«Порту» разгромил «Марсель», Пайет не реализовал пенальти

В Порту на стадионе «Драгау» завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Порту» разгромил «Марсель» со счётом 3:0.
Уже на 4-й минуте Мусса Марега открыл счёт. На 10-й минуте французы могли отыграться, но Димитри Пайет не смог забить с 11-метровой отметки. В середине первого тайма Сержиу Оливейра удвоил преимущество хозяев, реализовав пенальти. А точку в этом матче поставил 69-й минуте Луис Диас. Сократить отставание в счёте «Марсель» так и не сумел. Французский клуб в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов ещё не забил ни одного мяча.
«Порту» набрал шесть очков, португальцы занимают второе место в турнирной таблице группы C. Лидирует в группе «Манчестер Сити», набравший девять очков. «Олимпиакос» (3) располагается на третьем месте, а «Марсель» (0) — на четвёртом.
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