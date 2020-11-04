Суарес пять лет не забивает в гостевых матчах Лиги чемпионов
Уругвайский форвард мадридского «Атлетико» Луис Суарес вновь ушёл с поля без забитого мяча в гостевом матче Лиги чемпионов УЕФА. Он отыграл 90 минут в матче третьего тура группового этапа турнира с московским «Локомотивом» (1:1), однако не смог отметиться результативными действиями.
Таким образом, этот матч стал 23-м подряд безголевым гостевым поединком Лиги чемпионов для Суареса. Эта серия длится 34 часа и 20 минут игрового времени. В последний раз уругваец забивал в гостях в 2015 году, когда выступал за «Барселону».
В Москве на стадионе «РЖД Арена» завершился матч третьего тура группы А Лиги чемпионов УЕФА. «Локомотив» и «Атлетико» сыграли вничью со счётом 1:1. Голами отметились Хосе Мария Хименес и Антон Миранчук.
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