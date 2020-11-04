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У «Интера» — всего одна победа в последних семи матчах

У «Интера» — всего одна победа в последних семи матчах
Футбол / Лига чемпионов 0

В последних семи матчах во всех турнирах миланский «Интер» одержал только одну победу — над «Дженоа» (2:0) в матче чемпионата Италии 24 октября.

В Лиге чемпионов команда Антонио Конте уступила мадридскому «Реалу» (2:3), а также сыграла вничью с донецким «Шахтёром» (0:0) и мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:2).

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» принимал миланский «Интер». Встреча прошла на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде (Испания) и завершилась победой хозяев со счётом 3:2. «Реал» набрал 4 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице группы В. «Интер» (2) — на последней строчке, 4-м месте. Соперниками команд по группе В являются «Боруссия» М (5) и «Шахтёр» (4).

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