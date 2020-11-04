Виллаш-Боаш — после поражения «Марселя» от «Порту»: мы дерьмо

Главный тренер французского «Марселя» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал поражение своей команды в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с португальским «Порту» (0:3).

«Чтобы быть дерьмом в Лиге чемпионов, нужно как минимум в неё попасть. Собственно, мы попали и мы дерьмо», — приводит слова Виллаш-Боаша Get French Football News.

Андре Виллаш-Боаш в прошлом тренировал «Порту» и выигрывал с ним Лигу Европы. Кроме того, португалец работал с петербургским «Зенитом» и привёл его к чемпионскому титулу РПЛ.

В Порту на стадионе «Драгау» завершился матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. «Порту» разгромил «Марсель» со счётом 3:0. «Порту» набрал шесть очков, португальцы занимают второе место в турнирной таблице группы C. Лидирует в группе «Манчестер Сити», набравший девять очков. «Олимпиакос» (3) располагается на третьем месте, а «Марсель» (0) — на четвёртом.