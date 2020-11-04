Виллаш-Боаш — после поражения «Марселя» от «Порту»: мы дерьмо

Главный тренер французского «Марселя» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал поражение своей команды в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с португальским «Порту» (0:3).
«Чтобы быть дерьмом в Лиге чемпионов, нужно как минимум в неё попасть. Собственно, мы попали и мы дерьмо», — приводит слова Виллаш-Боаша Get French Football News.
Андре Виллаш-Боаш в прошлом тренировал «Порту» и выигрывал с ним Лигу Европы. Кроме того, португалец работал с петербургским «Зенитом» и привёл его к чемпионскому титулу РПЛ.
В Порту на стадионе «Драгау» завершился матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. «Порту» разгромил «Марсель» со счётом 3:0. «Порту» набрал шесть очков, португальцы занимают второе место в турнирной таблице группы C. Лидирует в группе «Манчестер Сити», набравший девять очков. «Олимпиакос» (3) располагается на третьем месте, а «Марсель» (0) — на четвёртом.
- 4 ноября 2020
-
02:28
-
02:03
-
01:50
-
01:39
-
01:20
-
01:03
-
00:57
-
00:55
-
00:52
-
00:49
-
00:24
-
00:23
-
00:14
-
00:06
- 3 ноября 2020
-
23:52
-
23:51
-
23:39
-
23:31
-
23:30
-
23:22
-
23:20
-
23:18
-
23:05
-
23:02
-
22:48
-
22:44
-
22:24
-
22:06
-
21:57
-
21:49
-
21:49
-
21:39
-
21:25
-
21:22
-
21:16