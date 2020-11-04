Конте: «Реал» говорил о матче с «Интером» как о финале

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте прокомментировал поражение своей команды в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (2:3).

«Это мой «Интер» во всех смыслах этого слова. Мне кажется, такие моменты необходимы, чтобы расти, и я не знаю, сколько команд приезжают в Мадрид и играют в такой футбол. Сегодня мы могли победить.



Результат не отражает то, что игроки заслужили своей игрой. Но это подтверждение того, что детали могут изменить ход матча. Думаю, что Менди фолил на Хакими перед голом. При стандартном положении мы играли невнимательно. Надо понимать, что всё решают детали.



«Реал» говорил об этом матче как о финале, поэтому они выложились на максимум, были сконцентрированы, сосредоточены и понимали важность результата. Должен сказать, что я в целом доволен игроками", — приводит слова Конте Football Italia.