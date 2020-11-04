«Марсель» проиграл в 12-м матче Лиги чемпионов подряд
Французский «Марсель» проиграл португальскому «Порту» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Это поражение стало 12-м подряд для «Марселя» в турнире.
Таким образом, французы повторили антирекорд бельгийского «Андерлехта» в 2003-2005 годах.
В Порту на стадионе «Драгау» состоялся матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. «Порту» разгромил «Марсель» со счётом 3:0. «Порту» набрал шесть очков, португальцы занимают второе место в турнирной таблице группы C. Лидирует в группе «Манчестер Сити», набравший девять очков. «Олимпиакос» (3) располагается на третьем месте, а «Марсель» (0) — на четвёртом.
Виллаш-Боаш — после поражения «Марселя» от «Порту»: мы дерьмо
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